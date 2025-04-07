В Крыму арестован готовивший теракт член террористической неонацистской ячейки

В Крыму по обвинению в подготовке теракта арестован член террористической неонацистской ячейки.

Об этом сообщает ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Отмечается, что следствием предъявлено обвинение 18-летнему жителю Симферополя.

«В целях дестабилизации деятельности органов власти, он спланировал поджог здания в Симферополе, для чего изготовил орудие преступления и подыскал соучастников террористического акта из числа молодёжи», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Преступные действия фигуранта были пресечены сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД.

«По ходатайству следствия судом юноша заключён под стражу», — добавили в ведомстве.

Ранее Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю жительницу региона Юлию Соколову к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за госизмену и шпионаж.