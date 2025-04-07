Девочку без признаков жизни и ее последнее письмо в стихах нашли в Дагестане

Девочку без признаков жизни в понедельник, 7 апреля, обнаружили в селе Шушановка в Кизилюртовском районе Дагестана. Тело 12-летней школьницы нашел в шкафу ее брат, который безрезультатно попытался привести подростка в чувство с помощью искусственного дыхания.

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Погибшая оставила прощальные стихи, написанные печатными буквами на тетрадном листе в полоску. Девочка в тексте извиняется перед матерью и просит ее не заправлять кровать, чтобы та «вспоминала» о ней, передает «Лента новостей Дагестана».

В середине января сын известного гармониста и педагога Российский академии музыки им. Гнесиных был найден мертвым на юго-востоке Подмосковья. Об этом правоохранителям сообщили очевидцы. Прибывшие на место медики обнаружили под окнами многоэтажки тело 17-летнего молодого человека.