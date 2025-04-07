Сибиряк разозлился на сожительницу и поджег квартиру ее подруги

Газета.Ru

В Ангарске полицейские задержали по подозрению в поджоге квартиры 35-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сибиряк разозлился на сожительницу и поджег квартиру ее подруги
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Как установили правоохранители, в тот день мужчина поссорился с сожительницей. Желая помириться с ней, он отправился на ее поиски. Не обнаружив женщину ни в одной из квартир, где она могла находиться, ангарчанин вспомнил о съемной квартире подруги его сожительницы, от которой у него были ключи.

Он приехал по адресу квартиры, но и здесь не нашел свою возлюбленную. Разозлившись, что его поиски не увенчались успехом, он принялся крушить мебель и поджигать разные предметы. После этого он покинул помещение. Часть вещей тлела, а затем огонь перекинулся на соседние вещи, начался пожар на площади около 5 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные быстро справились с возгоранием.

Задержанный пояснил, что не предполагал, что огонь распространится, поэтому ушел из квартиры.

Теперь подозреваемому грозит уголовный срок по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» УК РФ.

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Ангарск