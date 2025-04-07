Три города в ДНР остались без света и воды из-за атаки ВСУ

Газета.Ru

Города Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки временно остались без воды из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Три города в ДНР остались без света и воды из-за атаки ВСУ
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«Временно прекращена подача воды в Донецк, Ясиноватую и Червоногвардейский район Макеевки», — говорится в сообщении.

По данным «Воды Донбасса», в ночь на 7 апреля была обесточена Верхне-Кальмиусская фильтровальная станция. Специалисты экстренных служб приступили к восстановлению электроснабжения и работе оборудования. Отмечается, что подача воды будет восстановлена в течение трех дней.

Сотрудники экстренных служб подвозят воду жителям городов, для обеспечения населения задействована вся доступная техника.

До этого Минобороны РФ вновь обвинило ВСУ в нарушении соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. По данным ведомства, за прошедшие сутки было зафиксировано шесть атак на объекты российской энергетики со стороны украинской армии.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва довела до сведения Вашингтона информацию о нарушениях Киевом соглашения. Американской стороне передали список со всеми энергетическими объектами России, которые были атакованы после начала действия моратория.

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