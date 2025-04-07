Бывшего владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева. Это следует из базы розыска ведомства.

Кондрашев разыскивается по уголовной статье. Других подробностей на сайте МВД нет.

По информации РФ («Фальсификация доказательств»).

Уголовные дела могут быть связаны с акциями Соликамского магниевого завода. По предварительным данным, более 57 процентов акций завода перешло под управление лиц, конечным бенефициаром которых является среди прочих Кондрашев. При этом предприниматель — налоговый резидент Австрии.

Ранее ФАС России судился с Кондрашевым. В результате в 2020 году суд по иску службы лишил предпринимателя права голоса на собрании акционеров завода. В 2021 году Генпрокуратура потребовала вернуть акции предприятия в госсобственность.