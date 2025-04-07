Самолет придавил трех человек из-за поломки подъемника

Самолет сорвался с домкрата и придавил трех человек в Йоханнесбурге, ЮАР. Об этом сообщается на странице @aircraftmaintenancengineer в соцсети X.

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Грузовой Boeing 737 авиакомпании Bid Air Cargo проходил плановое техническое обслуживание в международном аэропорту Йоханнесбурга имени О.Р. Тамбо. Отмечается, что носовая часть воздушного судна была расположена на домкратах, однако из-за поломки подъемника самолет сорвался.

Борт придавил нескольких инженеров, которые проводили работы. В результате аварии три человека получили серьезные травмы. Об их дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее в аэропорту Москвы объявили тревогу из-за неисправности самолета. Лайнер вернулся в гавань из-за проблем с электросистемой.