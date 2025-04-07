Россиянина жестоко избили из-за места в VIP-зале кафе

Житель Нижней Туры Свердловской области снял VIP-зал в кафе и был жестоко избит толпой. Об этом пишет E1.RU.

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Сестра 23-летнего пострадавшего рассказала, что к нему во время отдыха подошла толпа мужчин. Россиянина попросили освободить комнату, а как только он встал со стула — разбили ему об голову бутылку.

Молодой человек потерял сознание, его под руки пытались вывезти из кафе друзья, однако уже у двери уральца начали избивать толпой.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии в реанимации: у него отек мозга, проломлен череп. Медики провели несколько операций, чтобы извлечь осколки, но достать все не удалось.

Родственников написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о массовой драке возле кафе в Екатеринбурге, в ходе которой погиб один человек.