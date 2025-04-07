На Урале супругов приговорили к трем годам условно за истязания детей

Супруги, которые истязали своих малолетних детей, приговорены к трем годам лишения свободы условно в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В 2022 году сообщалось, что следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых.

"Они признаны виновными в совершении преступлений по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении заведомо находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного). За истязание детей суд приговорил осужденных к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что осужденные неоднократно применяли насилие к своим детям, самому младшему из которых три года.

Супруги отрицали вину, но обвинитель представил доказательства, что родители злоупотребляли спиртными напитками, содержали жилье в антисанитарных условиях и фактически не занимались детьми.