«Простите, что напугал»: таксист-мигрант извинился за то, что бегал с ножом за пассажиром

В Улан-Удэ таксист-мигрант извинился за то, что бегал по проезжей части с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Дебоширом оказался гражданин Узбекистана. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство по ч.2 ст. 213 УК РФ и заключили под стражу. Парень принес извинения горожанам за то, что напугал», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина извиняется перед жителями Бурятии за то, что испугал их. Кроме того, мигрант попросил прощения у пассажира, за которым он бегал с ножом, и пообещал, что такого больше не повторится.

Инцидент произошел в конце марта. Разъяренный таксист подрался с пассажиром на Элеваторе, а затем — бегал за ним с ножом по проезжей части.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле белого легкового автомобиля. Далее на записи видно, как таксист замахивается ножом на пассажира, который пытается убежать.