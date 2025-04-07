Новые выбросы мазута зафиксировали на пяти участках Анапы

На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута на пяти участках береговой линии, включая район детского лагеря и Центрального пляжа, сообщили в оперштабе Кубани.

Отмечается, что среди этих участков три расположены между селом Витязево и станицей Благовещенской, один – поблизости детского лагеря «Приморский», и последний – на Центральном пляже Анапы, передает РИА «Новости».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также в своем Telegram-канале сообщил, что в Голубой бухте был испытан метод очистки скал и камней от мазута с помощью парогенератора и абсорбента.

«При обработке скалы и камней горячим паром под давлением мазут плавится и остается на специальной сетке или собирается при помощи сорбентов», – отметил он.

Эта технология, рекомендованная федеральным оперативным штабом, развернутым в Анапе, оказалась трудозатратной, но эффективной и экологичной. Парогенератор, доставленный в Севастополь, способен выдавать пар температурой 140 градусов под давлением в 10 бар. Ранее пляж Голубой бухты был очищен от загрязнений спасателями и волонтерами, однако следы мазута оставались на крупных камнях, уточнил Развожаев.

Ранее сообщалось, что защитный вал, предотвращавший выбросы нефтепродуктов на пляжи Анапы, начали разбирать на Бугазской косе.

В марте на побережье Анапы около отеля «Пляжный поселок» зафиксированы выбросы нефтепродуктов. В МЧС сообщили, что специалисты собрали более 151 тыс. тонн загрязненного песка и грунта в ходе очистки Керченского пролива.