СК возбудил дело об избиении семиклассницы в Нижнем Тагиле

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила (Свердловская область) возбудил уголовное дело после того, как в сети распространилось видео с избиением ученицы школы №4.

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Дело возбуждено по статье «хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл 10 марта. Семиклассницу избили её одноклассницы.

«По версии следствия, подозреваемые, в том числе девушки 2010—2011 года рождения, применили к потерпевшей физическое насилие, действуя из хулиганских побуждений», — сказано в сообщении СКР.

Следователи занимаются выяснением причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в школе Дальнереченского района Приморского края в ходе конфликта между учащимися на уроке девочка получила серьёзную травму глаза.