Стали известны подробности о расправе над мужчиной в храме в центре Москвы

Жертва расправы в храме Всемилостивого Спаса в центре Москвы, совершенной 2 апреля, был активным прихожанином, вел социальную работу и помогал зависимым. Подробности о мужчине стали известны «Царьграду».

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Уточняется, что жертву звали Ильяс Сафиуллин. Вопреки распространившимся в СМИ данным, что он был рядовым разнорабочим, ответственный за сектор по работе с мигрантами Миссионерского отдела Московской епархии РПЦ Евгений Бухаров сообщил, что тот был членом Союза православных татар и Московской татарской православной христианской общины. Кроме того, он проводил социальную работу с гражданами, помогал зависимым от алкоголя и наркотиков, вел группы реабилитации для них.

Бухаров добавил, что Сафиуллин «стремился помочь всем и каждому», а также назвал того православным миссионером и активным проповедником.

«Очень скромный. <…> Он был всегда человеком неконфликтным <…> Он был активно верующим православным христианином. При этом с четко выраженной татарской идентичностью. Он себя считал православным татарином. Носил тюбетейку», — высказался он.

Бухаров считает, что расправа была совершена на религиозной почве, так как задержанным подозреваемым оказался 36-летний уроженец Узбекистана, ранее не судимый гражданин России. Он также татарин, но исповедует ортодоксальный ислам, утверждает Бухаров.

О преступлении сообщалось 3 апреля. Ночью в полицию позвонили сотрудники храма на Новослободской улице и сообщили об обнаружении тела в подсобном помещении. Правоохранители выяснили, что нападавший поссорился с потерпевшим и изрезал его. Подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.