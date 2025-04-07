В Красноярске арестовали семь участников ОПГ

Центральный и Железнодорожный суды Красноярска избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 26 мая семи участникам организованной группы, которая похищала женщин и принуждала их заниматься проституцией. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Избрана мера пресечения организатору и участникам преступного сообщества, созданного с целью организации занятий проституцией. На данный момент по ходатайству следствия Центральным и Железнодорожным судами города Красноярска 7 фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Суд заключил участников организованной группы под стражу по 26 мая 2025 года.

По версии следствия, в 2018 году красноярец создал и возглавил преступное сообщество, которое подыскивало и похищало одиноких женщин для занятий проституцией. Члены группы забирали у девушек документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг к девушкам применялось физическое наказание и штрафы. Преступная организация работала на территории Красноярского края и Новосибирской области. Всего в занятие проституцией членами преступного сообщества были вовлечены более 20 женщин, а в само преступное сообщество за семь лет работы входили 40 человек. Уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) возбуждено в отношении 17 жителей Красноярского края.