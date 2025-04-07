Прокуратура начала проверку выбросов пальмового масла в Анапе

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку из-за выбросов пальмового масла в Анапе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет", – добавили в прокуратуре.

Выбросы вещества белого цвета были обнаружены на побережье Анапы 5 и 6 апреля. Основные выбросы произошли на участке берега протяженностью примерно в 10 километров от Анапы до Темрюкского района. Специалисты выяснили, что на берег выбросило пальмовое масло.

Ранее было завершено расследование крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе. По словам министра транспорта Романа Старовойта, крушение двух танкеров произошло из-за невыполнения капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях.

Суммарный ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море составил 84,9 миллиарда рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что владельцы затонувших танкеров могут добровольно возместить ущерб в течение месяца. В противном случае в суд будут поданы иски.