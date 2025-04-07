Мужчина открыл стрельбу по детям в российском регионе

На Чукотке 25-летний житель села Марково стрелял из пневматического ружья по детям из окна своего дома. Об этом сообщило региональное СУ СК РФ.

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Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

"По версии следствия, подозреваемый произвел выстрелы из окна из пневматического ружья в несовершеннолетних жителей села, причинив им телесные повреждения и физическую боль", - сказали в СК.

Пострадали трое детей 2012 и 2013 годов рождения. В настоящее время устанавливаются причины преступления. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Москве мужчина обстрелял полицейских при задержании.