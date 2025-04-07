Разъяренные благовещенцы «разнесли» авто за плохую музыку

В Благовещенске компания мужчин разбила автомобиль, из которого по вечерам громко играла музыка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, инцидент произошел возле местного клуба «Васаби». Каждые выходные неподалеку от заведения парковался ВАЗ 2114. Водитель громко включал музыку, а вокруг начиналась вечеринка. В минувшие выходные это не понравилось другой компании, которая отдыхала неподалеку — в результате автомобиль решили повредить.

На опубликованных кадрах видно, что толпа мужчин громила транспорт, пиная его ногами. На машине осталось множество вмятин, оказались разбиты несколько стекол.

Как пишет Readovka, местные жители жалуются на работу бара. По их словам, там постоянно собираются шумные компании, которые ведут себя бескультурно.