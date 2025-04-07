Подросток в ДНР получил 6,5 лет колонии за госизмену

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор 16-летнему жителю Докучаевска, признав его виновным в государственной измене.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба Верховного Суда ДНР и Управления Судебного департамента в своём Telegram-канале.

«4 апреля Верховный Суд Донецкой Народной Республики огласил обвинительный приговор по делу в отношении несовершеннолетнего гражданина», — говорится в сообщении.

Подросток был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена).

Уточняется, что суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев.

Материалы дела не разглашаются, так как они содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Уругвая Гонсалеса Переса Валентина Александро к 14 годам колонии за наёмничество.