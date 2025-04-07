Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину

Lenta.ru

Мещанский суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину по делу об отмывании денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину
© РИА Новости

Данная мера пресечения продлена до 10 октября. Отмечается, что рассмотрение дела по существу отложили на 24 апреля из-за ненадлежащего уведомления участников дела о заседании.

Предпринимателя задержали 12 апреля 2024 года на территории Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.

Обвинения в неуплате налогов с блогера и его жены Екатерины сняли, уголовное дело по этому эпизоду было прекращено. Супруги погасили всю задолженность по налогам, включая пени и штрафы. Они выплатили 188 миллионов рублей.

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Дмитрий Портнягин