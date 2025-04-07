Паром с пассажирами вспыхнул в Турции и попал на видео

Пять человек пострадали в результате пожара на пароме, который следовал из Стамбула в Бурсу. Об этом сообщает агентство IHA.

Инцидент произошел вечером 6 апреля на судне, которое следовало из порта Эминеню в порт Муданья. Возгорание произошло в машинном отделении — один из сотрудников парома и четыре пассажира оказались в больнице из-за отравления угарным газом.

Как заявили в пресс-релизе администрации Бурсы, экипажу удалось потушить его, а всех пассажиров безопасно эвакуировали несмотря на шторм с волнами высотой до трех метров. Судно достигло пункта назначения с одним работающим двигателем. По данным IHA, позднее пожар возник вновь. Полностью ликвидировали огонь лишь в порту Муданья — там помощь экипажу оказали сотрудники пожарной службы.