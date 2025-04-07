Российский школьник уснул в сугробе и едва не погиб

В городе Алдан в Якутии 11-летний школьник уснул в сугробе и едва не погиб. Мальчика спасли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД России.

В ведомстве разъяснили, что к оперативникам обратилась женщина и рассказала о пропаже ребенка. Она отметила, что была вместе с сыном на работе, а после отправила его домой на такси. Когда россиянка вернулась, школьника не было в квартире. Она сразу же пошла к правоохранителям.

Полицейские обследовали маршрут, по которому добирался мальчик. Спустя некоторое время они заметили на обочине занесенную снегом куртку. Мужчины начали откапывать сугроб и нашли несовершеннолетнего.

Тот пояснил, что заигрался с друзьями, устал и прилег отдыхать прямо в снег.

Ранее сообщалось, что в Карелии десятилетний школьник спрыгнул с крыши гаража и застрял в сугробе.