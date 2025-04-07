На Алтае трое подростков повредили надгробия на кладбище

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае после того, как трое подростков повредили надгробия на кладбище города Камень-на-Оби. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"В рамках расследования предварительно установлено, что противоправные действия совершили трое несовершеннолетних 2013-2015 года рождения, один из которых ранее состоял на профилактическом учете в отделении ПДН. <…> По данному факту дознавателем межмуниципального отдела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий)", - говорится в Telegram-канале ГУ МВД.

По данным ведомства, подростки повалили памятники на недействующем кладбище в городе Камне-на-Оби. Назначены экспертизы с целью установления причиненного ущерба. Так как подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности, по окончании расследования подростков поместят в Центр временной изоляции несовершеннолетних ГУ МВД России по Алтайскому краю для проведения с ними профилактической работы.