10-летний россиянин попал в больницу из-за сериала "Игра в кальмара"

В Подмосковье 10-летний мальчик попал в больницу из-за популярного сериала "Игра в кальмара", пишет телеграм-канал 112.

По сюжету герои должны были проходить испытания, чтобы выжить. Мальчик решил повторить одно из испытаний - вырезать иголкой фигурку из печенья. В итоге он перестарался, и игла полностью вонзилась в его стопу.

Ребенка госпитализировали в Детский клинический центр имени Рошаля. Там врачи смогли оперативно извлечь иглу из ноги.