В Новокузнецком округе перевернулась лодка. Один из пассажиров снял момент происшествия на видео.

Кадры, на которых запечатлен момент переворачивания моторной лодки на реке Чумыш в Новокузнецком округе, появились в Сети. Видео снял один из пассажиров лодки.

На записи видно, как судно плывет по реке, однако в какой-то момент оно переворачивается.

Напомним, три человека пропали после переворачивания лодки под Новокузнецком. Правоохранители сообщили подробности их исчезновения, СК возбудил уголовное дело.