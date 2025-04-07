В Москве брат и сестра попали в больницу из-за опасного эксперимента

Московский школьник получил ожоги во время опасного домашнего эксперимента и попал в больницу с младшей сестрой. Об этом сообщает mk.ru.

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В прошлые выходные ученик 8-го класса ставил химические опыты в доме по Денисовскому переулку. Как сообщается, 14-летний испытатель прямо у себя в комнате пытался соорудить водородную бомбу, «рецепт» которой нашел в интернете. С этой целью он раздобыл старый огнетушитель, в который добавил алюминий со щелочью.

Взрыв, который за этим последовал, едва не стоил жизни подростку и его сестре. Скорую и пожарных вызвали соседи — мать семейства отошла в магазин, а отец в это время был в командировке.

Пострадавших детей госпитализировали. У экспериментатора, который потом признался, что перепутал соотношение компонентов, диагностировали ожоги обеих рук, а его сестра получила нейросенсорную тугоухость.