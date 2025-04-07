Школьница рухнула вместе с потолком в ТЦ и попала на видео

Школьница уронила электронную сигарету и при попытке достать ее провалилась вместе с потолком в «Бургер Кинг» в ТК «Фиолент» в Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел накануне в десятом часу вечера. По предварительным данным, 14-летняя посетительница ТК «Фиолент» на Ленинском проспекте, поднимаясь на второй этаж, уронила электронную сигарету.

«Девочка перелезла через перила, выбралась на технический потолок ресторана «Бургер Кинг» и провалилась внутрь заведения», - говорится в статье.

Ранее в Турции сотрудники правоохранительных органов снесли часть потолка в торговом центре, чтобы задержать грабителя. Вор трое суток прятался от полиции в вентиляции после того, как ограбил ювелирный магазин.