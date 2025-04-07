В Башкирии молодые люди избили прохожего до потери сознания

В Башкирии молодые люди жестоко избили мужчину. Видео потасовки появилось утром 7 апреля в Telegram-канале «Черный список Салават».

По словам очевидцев, инцидент произошел минувшей ночью неподалеку от ночного клуба «Алладин» на улице Юлаева в Салавате. Судя по кадрам, семь человек били ногами мужчину, который в конце концов потерял сознание и рухнул на асфальт. Увидев, что он не подает признаков жизни, нападавшие стали решать, что делать с пострадавшим. Затем они взяли его за ноги и за руки и унесли в неизвестном направлении.

«Самое жуткое, что эти малолетние отморозки даже скорую не вызвали», — возмутились очевидцы.

В МВД Башкирии произошедшее пока не комментировали. В каком состоянии сейчас находится пострадавший, также не сообщается.