В Магаданской области нашли тела туристов, погибших при сходе лавины

Сотрудники экстренных служб обнаружили и извлекли тела четырех человек, погибших в результате схода лавины на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, поиски завершились вечером 7 апреля по местному времени.

«В настоящий момент ведется спуск тел к подножию горы для транспортировки в Магадан», — говорится в заявлении.

27 марта на перевале «Дядя Ваня», расположенном в Ягоднинском районе Магаданской области, произошел сход лавины. В результате она накрыла туристическую группу из шести человек, четверых из них спасти не удалось.

МЧС РФ направило на место происшествия вертолет Ми-8 и восемь спасателей, которые эвакуировали выживших. После этого на перевале начались поиски тел погибших.

1 апреля правительство региона сообщило, что состояние двух пострадавших людей оценивается как удовлетворительное. Пациенты продолжают получать необходимую медицинскую и психологическую помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает.