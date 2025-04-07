В Магаданской области нашли тела туристов, погибших при сходе лавины

Сотрудники экстренных служб обнаружили и извлекли тела четырех человек, погибших в результате схода лавины на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, поиски завершились вечером 7 апреля по местному времени.
«В настоящий момент ведется спуск тел к подножию горы для транспортировки в Магадан», — говорится в заявлении.
27 марта на перевале «Дядя Ваня», расположенном в Ягоднинском районе Магаданской области, произошел сход лавины. В результате она накрыла туристическую группу из шести человек, четверых из них спасти не удалось.
МЧС РФ направило на место происшествия вертолет Ми-8 и восемь спасателей, которые эвакуировали выживших. После этого на перевале начались поиски тел погибших.
1 апреля правительство региона сообщило, что состояние двух пострадавших людей оценивается как удовлетворительное. Пациенты продолжают получать необходимую медицинскую и психологическую помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает.