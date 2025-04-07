Российский турист устроил дебош в тайском баре и пропал

Программист из Волгограда Алексей, отдыхавший в Таиланде, попал в полицию после конфликта в одном из баров Паттайи. Родственники потеряли связь с ним на двое суток и даже решили объявить его в международный розыск.

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По информации источника SHOT, Алексей прилетел в Паттайю 22 марта и поселился в отеле Royal Star Suits. Первые дни прошли спокойно: он регулярно звонил матери, делился впечатлениями и планами. Однако вечером 4 апреля было их последнее соединение – видеосвязь оборвалась, когда, когда молодой человек был на мотоцикле.

Испуганная женщина предположила, что сын мог попасть в ДТП или быть задержанным. Она попыталась организовать частный поиск, но через 2 дня полиция сама доставила Алексея в отель – за деньгами для уплаты штрафа.

Как выяснилось, россиянин устроил дебош в местном баре, после чего был задержан. Подробности инцидента не уточняются, но известно, что его отпустили только после внесения залога.

Это не первый неприятный случай с Алексеем в Таиланде. В 2023 году на Пхукете он познакомился с местной жительницей, которая, по словам его матери, добавила ему снотворное в напиток. Очнувшись, он обнаружил пропажу денег и ценных вещей из номера.

Текущее местонахождение россиянина неизвестно – после звонка матери его снова увезли в полицию. Остается ждать официальных комментариев от властей или консульства.