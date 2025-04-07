Россиянин погиб при загадочных обстоятельствах на Камчатке

На Камчатке при невыясненных обстоятельствах погиб 25-летний вахтовик из Башкирии Владимир Клюкин. Тело молодого человека было обнаружено утром 31 марта в лесу недалеко от поселка Нагорный.

Предварительная версия следствия – ненасильственная смерть. Известно, что в этом районе часто делают закладки наркотических веществ.

По словам родственников, Владимир пропал 30 марта после того, как отпросился с работы в обеденное время. В тот же день руководство заявило о его пропаже в полицию, пишет Prufy.ru.

Семья погибшего выражает сомнения в официальной версии. В медицинском заключении указана неизвестная причина смерти, при этом показания о месте обнаружения тела противоречивы: лес или машина скорой помощи.

Кроме того, родственники утверждают, что на теле Владимира были обнаружены гематомы и следы удара, что не отражено в официальных документах. Родственница, которая опознавала тело, лично видела гематомы на лице и следы травмы на виске. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о гибели молодого мигранта на окраине Екатеринбурга.