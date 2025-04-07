Айтишника из России задержали за пьяный дебош в Таиланде

Молодого айтишника из России задержали в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал Shot, россиянин устроил дебош в баре в Паттайе, после чего перестал выходить на связь с семьей.

По информации канала, 22-летний Алексей прилетел в Таиланд из Волгограда 22 марта и остановился в отеле Royal star suits. Программист отдыхал и регулярно связывался со своей матерью, которой рассказывал, как проводил время и чем планирует заниматься.

В последний раз Алексей созванивался с мамой вечером 4 апреля. После он позвонил еще раз, сидя на мотоцикле на перекрестке, однако после резко пропал. Мать заподозрила, что сын попал в аварию или в полицию.

Нашелся волгоградец спустя два дня. Тогда тайские полицейские привезли его в отель за деньгами и дали позвонить. Молодой человек успел рассказать, что устроил дебош в баре, после чего его снова увезли в участок. Дальнейшая судьба россиянина пока неизвестна.

Отмечается, что для Алексея это не первая неприятная история в Таиланде. В прошлом году он отдыхал на Пхукете и познакомился с тайкой — по словам матери, девушка напоила его снотворным, после чего украла все ценные вещи и деньги из номера.