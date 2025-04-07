Аэролодка с россиянами перевернулась на реке и попала на видео

Три человека пропали после переворота аэролодки на реке Чумыш под Новокузнецком, происшествие попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На опубликованном фрагменте видно, как россияне двигаются на плавсредстве. Внезапно лодку переворачивает. Как утверждает Mash, всего на судне находились пять пассажиров. Двое сумели самостоятельно добраться до берега, еще троих ищут.

Среди пропавших оказались мужчины 37,32 и 35 лет. По предварительным данным, исчез местный депутат Прокопьевского муниципального округа. Предположительно, все пассажиры судна были пьяны. Мужчины двинулись на лодке по местам, где сошел лед.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области спасли двоих провалившихся под лед на Волге рыбаков.