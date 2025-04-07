Мошенники атакуют пенсионеров со схемами о самозапрете на кредиты

Мошенники продолжают обманывать россиян, пользуясь установкой самозапрета на выдачу кредитов, чаще выбирая жертв среди пенсионеров, которые редко используют приложение «Госуслуги».

Как утверждает РИА Новости со ссылкой на «Почта банк», злоумышленники звонят людям и представляются сотрудником МФЦ или портала «Госуслуг», отмечая, что у них якобы «неверно настроен самозапрет».

Затем мошенник предлагает помощь и для устранения ошибки просит подтвердить действие смс-кодом или перейти по специальной ссылке.

Ранее сообщалось, что почти 8 млн россиян за первый месяц работы сервиса запретили самим себе брать кредиты. Наиболее востребованной опция оказалась у жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества.