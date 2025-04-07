Пенсионерка из курского села во время оккупации ВСУ пила дождевую воду

Пенсионерка из села Мартыновка, расположенного в Курской области, в беседе с РИА Новости заявила, что во время оккупации населенного пункта вооруженными силами Украины они пила дождевую воду, чтобы выжить.

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Уточняется, что пожилая женщина провела в оккупации почти восемь месяцев. По ее словам, все это время из-за отсутствия воды пенсионерка не мылась.

«Когда шел дождь, я везде ведра ставила. Процеживала дождевую воду и выливала ее в банки», - отметила она.

Пенсионерка добавила, что она на дождевой воде варила супы.