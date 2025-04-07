МВД: мошенники похищают деньги через расклеенные на подъездах домов QR-коды
Мошенники в России стали использовать QR-коды, размещая их в виде объявлений на подъездах домов и в других общественных местах, с целью обмана россиян и кражи их персональных данных и денег.
Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передаёт ТАСС.
По данным ведомства, в QR-кодах может быть ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения.
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал ранее о мошеннической схеме с «задолженностью» по квартплате.
Также в Москве предупредили о схеме мошенников с заменой кодов стационарных телефонов.