В российском регионе загорелось почти 370 гектаров леса

В Бурятии разгорелись лесные пожары. О масштабах бедствия сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

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По данным ведомства, на территории региона зафиксировано 13 очагов возгорания. Пламя охватило 369,9 гектара — пожары тушат в шести районах республики и в столице Улан-Удэ. В работах задействованы 268 спасателей и 51 единица спецтехники. Сложнее всего дела обстоят в Еравнинском районе, где развернулись шесть очагов возгорания. Угрозы населенным пунктам не наблюдается. Причиной воспламенения, по мнению специалистов, послужил весенний пал травы и неосторожное обращение с огнем. На данный момент в республике введен особый противопожарный режим, доступ в леса ограничен.

Вторая волна лесных пожаров захлестнула Калифорнию в конце марта. Так называемый Серебряный пожар вспыхнул 30 марта неподалеку от города Бишоп, долина Оуэнс, на границе с Невадой и охватил больше 640 гектаров. Катаклизм поставил под угрозу самое старое дерево на планете: щетинистая сосна-долгожитель произрастает в парке «Белые горы», а ее возраст насчитывает порядка 5000 лет.