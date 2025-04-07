Мошенники начали массово обманывать россиян при помощи QR-кодов

Мошенники снова начали использовать QR-коды для обмана россиян, пишут "Известия". Согласно материалу, в подъездах столицы стали расклеивать объявления с QR-кодами, которые якобы ведут в домовые чаты. При переходе по ссылке жителям дома предлагают перевести деньги на "шлагбаум" или зарегистрироваться в клоне известного мессенджера, введя личные данные.

В статье описана и другая схема: через электронную почту мошенники требуют от предприятий предоставить персональные данные сотрудников и при помощи QR-кода оплатить госпошлину. А, например, в Волгограде, Калуге и Рязани злоумышленники разместили фальшивые штрих-коды на самокатах.

"Не сканируйте случайные QR-коды, если не знаете, куда они должны вести. Особенно это касается кодов с уличных объявлений или из чатов в Telegram", - рекомендует ведущий специалист по обучению персонала IT-интегратора "Первый Бит" Алексей Круглов.

В материале россиянам также советуют перепроверять адрес ссылки после расшифровки кода смартфоном, использовать антивирусы с защитой от фишинга и никуда не вводить данные своих банковских карт, пароли и логины. На прошлой неделе мошенники начали предлагать россиянам работу в массовке, чтобы оформлять на них кредиты. Злоумышленники публикуют в интернете объявления о наборе актеров для массовки и находят доверчивых граждан, готовых сделать первые шаги в актерской карьере. На собеседованиях кандидатов осыпают комплиментами, убеждая их попробовать себя в роли моделей и подписать "договор", который на деле оказывается кредитным.