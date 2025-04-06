Суд не стал ограничивать полковника Степина в сроках ознакомления с делом

Московский военный суд отклонил ходатайство об ограничении сроков ознакомления с материалами дела в отношении четырех обвиняемых в хищении 80 миллионов рублей при поставках штабных комплексов для авиации Росгвардии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Среди обвиняемых — заместитель начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) Росгвардии Андрей Степин, а также двое других офицеров и один предприниматель.

Следствие утверждает, что обвиняемые завысили стоимость контракта путем подмены спецификации поставляемых штабных зданий. Вместо заказанных разборных конструкций, обеспечивающих мобильность и быстроту развертывания, были поставлены более дешевые стационарные здания. Разница в стоимости и составляет предмет обвинения.

С ноября 2024 года Степин находится в СИЗО, его арестовали в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Аналогичная мера пресечения была избрана еще трем фигурантам — полковникам Росгвардии Олегу Гамаюнову и Андрею Чернобаеву, а также генеральному директору ООО «Вектор» Алексею Суркову.