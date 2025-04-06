Ногу четырехлетней девочки зажевало в эскалаторе московского метро

Ногу четырехлетней девочки зажало в движущемся эскалаторе московского метро. Инцидент произошел на станции «Таганская».

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Во время движения нога ребенка застряла в эскалаторе и была затянута под механизм. Благодаря оперативным действиям сотрудников метро, эскалатор сразу же остановили. Спасатели, прибывшие на место, смогли вытащить ногу девочки.

У юной москвички выявлены перелом и вывих. Она была госпитализирована, передает Telegram-канал 112.

Похожий инцидент ранее произошел в Санкт-Петербурге. 23 октября эскалатор зажевал руку четырехлетнему мальчику.

Ребенка с раздробленной рукой госпитализировали. Мальчик ехал вечером с родителями на эскалаторе на станции «Площадь Восстания». Его левая рука попала в подъемный механизм, и два пальца были сломаны.