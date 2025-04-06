Охранник запер девушку в кабинке аттракциона

Девушку забыли на колесе обозрения в парке имени Льва Толстого в Химках. Когда закончился последний сеанс, охранник выпустил из одной кабинки молодую пару и ушел в свою будку. Ни крики, ни стук по стеклу, ни мигание фонариком не помогли несчастной "пассажирке" привлечь его внимание. Из этого игрового плена юную особу вызволили уже тогда, когда она дозвонилась в одну из служб самого парка.

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«На часах полдевятого, а рабочее время у них формально до 22:00, — рассказала девушка в своих соцсетях. — Хорошо, что своей панике я сказала "погодь" и нашла в Яндекс.картах, куда позвонить. И позвонила в боулинг «Космос», попала на женщину, которая сидит на ресепшене заведения. Спасибо ей огромное! Зашла и поблагодарила еще раз лично потом. Может, это и не сильно опасная ситуация, но, главное, не накручивать себя, тогда она точно станет опасной для вашего душевного спокойствия».

По словам героини этой истории, охранник на колесе обозрения потом долго извинялся за свою оплошность.