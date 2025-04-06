Белоруссия пресекла ввоз в РФ крупнейшей в истории страны партии взрывчатки

Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию ЕАЭС из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

"580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно США) пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель", - говорится в сообщении.

Поясняется, что он следовал через пункт пропуска "Брест" на транспортном средстве Mercedes. На основании системы анализа рисков таможенники направили авто на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Оперативно проведенная таможенной лабораторией экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим весом более 580 кг.

Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой. Вещество извлечено с привлечением компетентных специалистов.

Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.