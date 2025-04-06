В деревне в Ленинградской области нашли тело еще одного убитого

В деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области полиция обнаружила тело убитого мужчины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным следствия, в ночь на воскресенье, 6 апреля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель из ружья застрелил троих мужчин и ранил четвертого, который доставлен в больницу.

«Тело мужчины и собаки обнаружено в 200-300 метрах от дома, где проживал подозреваемый в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый после совершения преступления скрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии.