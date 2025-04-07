В Шотландии из-за сильно пожара эвакуируют туристов

Сильный лесной пожар в Шотландии привел к эвакуации туристов и обитателей кемпингов. Об этом сообщает британская газета Guardian. Пожар начался 4 апреля в Гэллоуэе на юге Шотландии и распространился на север в Восточный Эйршир, достигнув озера Лох-Дун. Пожарные для тушения пламени вынуждены использовать вертолеты.

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По мнению спасателей, теплая и сухая погода может привести к дальнейшему распространению огня. В связи с этим, власти призвали население не разводить костры и барбекю на открытом воздухе. 6 апреля сообщалось, что в Дагестане произошел крупный лесной пожар на территории Акушинского района.

Работы по его ликвидации уже ведутся, однако они усложняются труднодоступностью очагов возгорания, из-за которых использование специальной техники становится невозможным. 3 апреля сообщалось, что в Забайкальском крае несколько суток продолжается крупный лесной пожар на площади в тысячу гектаров.