В Забайкалье ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в лесах Забайкальского края из-за пожаров. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в Telegram-канале.

"Сегодня в лесах Забайкальского края введен режим чрез

вычайной ситуации регионального характера. Такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах", - написал Осипов.

Он добавил, что ситуация с природными пожарами в Забайкалье складывается напряженная, при этом большинство возгораний - 77% - происходят по вине человека.

Пожароопасный сезон на территории Забайкальского края объявили с 24 марта, в связи с этим в регионе начал действовать режим повышенной готовности. С 31 марта в Забайкалье начали вводить особый противопожарный режим. Сейчас он действует в семи муниципалитетах: в Оловянинском, Акшинском, Борзинском, Кыринском, Ононском, Приаргунском и Забайкальском округах. С 4 апреля в Тунгокоченском, Читинском, Чернышевском районах действует режим ЧС в лесах.