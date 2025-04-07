В Новой Москве ребенок выпал из окна

Пятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и выпал из окна с 3-го этажа в Щербинке в Новой Москве, ребенок в больнице.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Пятилетний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра мамы, подошел к окну и выпал с высоты 3-го этажа жилого дома на Театральной улице в Щербинке на козырек подъезда, откуда упал на землю. Мальчик госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка. Установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль в прокуратуре.