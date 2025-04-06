Трех человек нашли после потери связи с медвертолетом в Японии

Три человека были найдены после потери связи с вертолетом экстренной медицинской помощи в Японии, поиски еще троих продолжаются. Об этом сообщает NHK.

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В публикации отмечается, что на борту находилось шесть человек: пилот, механик, медсестра, врач, 80-летняя пациентка и сопровождающий ее член семьи.

Спасатели нашли пилота, механика и медсестру, двое из них находятся в сознании, состояние третьего неизвестно. Поиски еще троих людей продолжаются. Вертолет был обнаружен в море приблизительно в 17:00 (11:00 мск).

6 апреля сообщалось, что в Японии в районе острова Цусима вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь.

Известно, что связь с вертолетом потеряли 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки. Служба безопасности на море начала поисковую операцию с помощью патрульных катеров и самолетов.

До этого в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Боевая машина выполняла плановый учебно-тренировочный полет и упала в безлюдной местности.