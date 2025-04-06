Подмосковную семью заподозрили в изнасиловании приемных детей

В Московской области многодетную семью заподозрили в изнасиловании приемных детей. На преступление правоохранительные органы вывела находка, обнаруженная в автомобиле семьи.

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Полицейские остановили машину семьи на выезде из лесопарка, заподозрив, что внутри могут быть закладчики. Однако при осмотре был найден набор игрушек для взрослых, а также были выявлены признаки недавно совершенного полового акта.

Однако в салоне автомобиля находились только мужчина и его 16-летний приемный сын. При допросе подросток признался, что мужчина не раз насиловал его, в том числе при участии приемной матери. При этом в телефоне приемных родителей нашли видео, где запечатлены изнасилования.

Уточняется, что на иждивении семьи находятся более 10 детей. Брать под опеку детей пара начала еще 15 лет назад, передает Lenta.ru.

14 марта СК попросил арестовать обвиняемого в изнасиловании малолетней девочки мужчину. Насилие длилось почти три года, пока ребенок не решился рассказать обо всем маме.