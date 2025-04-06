На крыше электрички в Подмосковье нашли мертвую девушку

Следователи обнаружили тело несовершеннолетней девушки на крыше электрички на станции «Электроугли — 33 км» Горьковского направления Московской железной дороги, пишет пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве пояснили, что в ходе осмотра на теле погибшей 2010 года рождения обнаружены следы электротравмы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека).

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, уточнили в ведомстве. Кроме того, будет оценено поведение лиц, причастных к действиям, которые могли привести к гибели несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что 32 ребенка-зацепера пострадали на железной дороге в Московской области. В МВД РФ уточнили, что зацепингом чаще всего увлекаются люди в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие неподалеку от железнодорожных магистралей.