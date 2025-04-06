В Геленджике пропал артист коллектива «Играй, гармонь»

В Краснодарском крае пропал 65-летний Игорь Ледовских — артист творческого коллектива «Играй, гармонь». Поиски ведут экстренные службы, казаки, коллеги, друзья и родственники. Об этом рассказала заместитель главы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова.

Ледовских находился в селе Архипо-Осиповка (входит в состав Геленджика) и пропал 4 апреля.

«Мы все очень встревожены пропажей человека, которому уже 65 лет»,—- написала Скорикова в телеграм-канале.

По ее словам, супруга Игоря Ледовских в момент происшествия находилась в отъезде. Ей уже сообщили о ЧП. Из другого города также приехал сын участника творческого коллектива.

В день исчезновения поиски вели казаки и работники Дворца культуры. Сейчас подключились экстренные службы, специалисты из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».