В Ленобласти нашли тело еще одной жертвы неадекватного стрелка

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В Ленинградской области обнаружено тело еще одного мужчины и собаки вблизи дома, где ранее пьяный местный житель застрелил троих человек и ранил четвертого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Тела были найдены в 200-300 метрах от дома в деревне Липная Горка Тихвинского района.

Напомним, в ночь с 5 на 6 апреля мужчина из ружья убил троих мужчин и ранил четвертого. Преступник был задержан сотрудниками СОБР "Гранит" Росгвардии в своем доме.

В настоящее время он допрашивается, планируется предъявление обвинения и ходатайство об аресте.