В Каховском округе из-за сброса с дрона ВСУ повреждены три машины

Три гражданских автомобиля получили повреждения в селе Вольная Украина Каховского округа Херсонской области в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава округа Павел Филипчук.

"Село Вольная Украина. Сегодня. Сейчас. Сброс с дрона. Три машины пострадали. Один из автомобилей принадлежит отцу многодетного семейства. В жилом доме выбиты окна", - написал он в Telegram-канале.

Филипчук добавил, что администрация округа окажет содействие в ремонте поврежденного имущества.